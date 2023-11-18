Жители Израиля впервые вышли на митинги против войны в секторе Газа

В Израиле впервые прошел митинг протеста против военных действий в секторе Газа, который собрал сотни человек. Об этом сообщает корреспондент TAAC.

«Участники митинга держали плакаты с такими лозунгами, как „Остановите войну“, „Перемирие — немедленно“ и „В войне нет победителей“, написанными на иврите, арабском и английском», — говорится в сообщении.

Согласованная с властями акция организована партией ХАДАШ, которую поддерживают израильские арабы.

В то же самое время менее численная демонстрация в поддержку военной операции в секторе Газа вышла через дорогу от противников войны. Патриоты выступали без лозунгов, но с фотографиями заложников и песнями.