Стали известны детали следующего этапа операции ЦАХАЛ в Газе

ЦАХАЛ намерен в течение нескольких недель зачищать север сектора Газа, а уже затем перейти к активным действиям на юге анклава. Об этом со ссылкой на американских чиновников сообщает The New York Times (NYT).

Американская сторона советует израильским союзникам более взвешенно подходить к планированию военных операций, чтобы уменьшить число жертв среди мирного населения.

Также среди американских чиновников все больше сомнений в эффективности деятельности израильских армии и спецслужб, так как почти нет никакого прогресса в освобождении нескольких сотен заложников.

При этом никто не сомневается в необходимости зачистки юга сектора Газы — именно там сейчас находятся лидеры ХАМАС.