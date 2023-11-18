Израиль заподозрили в подделке улик в больнице «Аш-Шифа»

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) могла подделать улики, доказывающие наличие в больнице «Аш-Шифа» в секторе Газа складов с оружием палестинского движения ХАМАС. Об этом сообщает телеканал CNN.

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Канал сравнил кадры, которые опубликовали американские журналисты Fox News, с кадрами ЦАХАЛ. Например, корреспонденту показали сумку с двумя автоматами, когда как на израильской съемке был видео только один автомат. Журналисты сделали вывод, что израильские солдаты могли добавлять оружие в определенные места для убедительности своих заявлений.

«Возможно, вооружение было перемещено с места и заменено до прибытия групп новостей. Однако это не объясняет, почему при прибытии прессы видно больше оружия, чем на оригинальном видео ЦАХАЛ», — говорится в материале CNN.

15 ноября ЦАХАЛ объявил об обнаружении командного центра ХАМАС на территории больницы «Аш-Шифа» в секторе Газа. Также израильская сторона сообщает о находке оружия и различного оборудования ХАМАС. В ходе штурма больницы произошли боестолкновения с вооруженными людьми.