Express: Приход Трампа к власти в 2024 году положит конец помощи Украине
Возвращение бывшего президента Соединенных Штатов Дональда Трампа в кресло главы государства в результате выборов 2024 года негативно скажется на поставки для Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщило издание Express.
Там напомнили слова Трампа, который заявлял, что в случае своего переизбрания он урегулирует текущий военный конфликт на территории Восточной Европы еще до инаугурации. Для этого он намерен прекратить «бесконечный поток денег» американских налогоплательщиков украинскому руководству.
По информации издания, в Киеве уже всерьез забеспокоились из-за возможного прихода Трампа к власти в Штатах в следующем году, передает РИА Новости.
В свою очередь действующий американский президент Джо Байден заявил о готовности подписать одобренный палатой представителей законопроект о финансировании правительства, не предусматривающий дополнительной помощи Израилю или Украине. Однако при этом Штаты с начала российской спецоперации израсходовали уже 96 процентов всех средств, выделенных на поддержку Киева. Кого все же будет поддерживать Вашингтон и как это отразится на предвыборной гонке, «Вечерняя Москва» узнала у политолога Сергея Маркелова.