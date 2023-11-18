В Британии предрекли конец помощи Украине с приходом Трампа к власти

Возвращение бывшего президента Соединенных Штатов Дональда Трампа в кресло главы государства в результате выборов 2024 года негативно скажется на поставки для Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщило издание Express.

Там напомнили слова Трампа, который заявлял, что в случае своего переизбрания он урегулирует текущий военный конфликт на территории Восточной Европы еще до инаугурации. Для этого он намерен прекратить «бесконечный поток денег» американских налогоплательщиков украинскому руководству.

По информации издания, в Киеве уже всерьез забеспокоились из-за возможного прихода Трампа к власти в Штатах в следующем году, передает РИА Новости.