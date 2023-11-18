В Эстонии усомнились, что истребители у ВСУ изменят ход военных действий

Министр обороны Эстонии Ханно Певкур со скепсисом отнесся к возможности Украины переломить ситуацию на фронте с появлением у украинской армии западных истребителей. Его слова приводит издание "РБК-Украина".

В Эстонии засомневались в пользе истребителей для Украины
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"Реактивные самолеты важны, но сами по себе реактивные самолеты ход... не изменят. В конце концов, нужна армия, которая контролирует территорию и отвоевывает территорию, потому что с самолетами территорию не вернешь", - заявил он.

По его словам, оценку, какое оружие необходимо Вооруженным силам Украины, должен дать генеральный штаб ВСУ. При этом он отметил, что ВСУ нужны боеприпасы, в первую очередь ракеты большой дальности, боеприпасы к различным типам реактивных систем залпового огня (РСЗО).

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До этого президент Украины Владимир Зеленский заявил, что власти Украины желают увеличения масштабов подготовки украинских пилотов на американских истребителях F-16. По его словам, в настоящее время обучение идет, но его объемы не слишком велики.

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