В Эстонии засомневались в пользе истребителей для Украины

Министр обороны Эстонии Ханно Певкур со скепсисом отнесся к возможности Украины переломить ситуацию на фронте с появлением у украинской армии западных истребителей. Его слова приводит издание "РБК-Украина".

"Реактивные самолеты важны, но сами по себе реактивные самолеты ход... не изменят. В конце концов, нужна армия, которая контролирует территорию и отвоевывает территорию, потому что с самолетами территорию не вернешь", - заявил он.

По его словам, оценку, какое оружие необходимо Вооруженным силам Украины, должен дать генеральный штаб ВСУ. При этом он отметил, что ВСУ нужны боеприпасы, в первую очередь ракеты большой дальности, боеприпасы к различным типам реактивных систем залпового огня (РСЗО).