В США предложили решение конфликта на Украине

Я думаю, что, скорее всего, мы окажемся где-то очень близко к Минским соглашениям, которые были согласованы по крайней мере в теории. Теперь возникает вопрос, были ли США и европейские страны действительно искренними? Но теоретически это может быть сделано, и мы можем вернуться к этому вопросу, — сказала Стайн.