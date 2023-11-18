Словакия наложит вето на санкции ЕС против российского ядерного топлива
Включение российского ядерного топлива для АЭС в 12-й пакет санкций ЕС в отношении РФ невозможно. Это является красной чертой для Словакии. Такое заявление сделал министр иностранных и европейских дел республики Юрай Бланар.
«Красной чертой для нас является то, что там [в санкционном пакете] не должно быть ядерного топлива», — сказал министр в интервью национальному ТВ.
По его словам, словацкие АЭС пока не могут перейти на топливо, альтернативное российскому. Поэтому такого пункта в списке санкций «точно не может быть».
Бланар представляет крупнейшую партию, входящую в правительственную коалицию — «Направление - социальная демократия».
Накануне послы ЕС обсудили 12-й пакет санкций против России.
Рамблер: главные новости