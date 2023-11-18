Лидер французской партии «Патриоты» Флориан Филиппо выступил против продолжения поставок оружия Украине. Своим мнением он поделился в соцсети X (бывший Twitter).

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«Давайте немедленно прекратим бойню, прекратив посылать просто так оружие и миллиарды [президенту Украины Владимиру] Зеленскому», — написал французский политик.

Он также заявил, что средства массовой информации 18 месяцев распространяли ложь и пропаганду по поводу конфликта на Украине.