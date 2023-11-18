Канцлер Германии снова заявил о готовности к диалогу с главой России

Шольц о переговорах с Путиным: «я буду говорить с ним»
Канцлер ФРГ Олаф Шольц заявил, что намеревается продолжать диалог с президентом России Владимиром Путиным. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на источник.
По данным агентства, глава кабмина провел встречу с гражданами в населенном пункте Нутеталь. В ходе мероприятия канцлер сделал ряд заявлений по внутренней и международной повестке, в частности, рассказал об отношениях между Берлином и Москвой.
«Я буду говорить с ним [Путиным]», — отметил Шольц.
Вместе с тем, уточнил канцлер, в настоящее время отсутствует сценарий, при котором Россия пошла бы на компромисс по украинскому вопросу.
Напомним, что после начала спецоперации Шольц многократно заявлял о готовности продолжать контакты с российским лидером. В частности, ранее он высказался по этой теме 12 ноября.
Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, комментируя высказывания канцлера, пояснил, что Путин всегда открыт для диалога, но он «должен быть продуктивным, а не ради самого процесса».
Ранее президент Франции Эммануэль Макрон сообщил, что готов вести диалог с Путиным, если тот проявит желание.