Нетаньяху спровоцировал бунт в правительстве Израиля

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху сталкивается с внутренними противоречиями в правительстве еврейского государства, пишет Politico. По информации издания, политик изо всех сил пытается подавить бунт религиозных националистов и лидеров поселенцев.

Как отмечает Politico, рост противоречий спровоцировала решение Нетаньяху о допуске нескольких грузовиков с топливом в сектор Газа ежедневно, принятое под международным давлением. Издание добавляет, что союзники премьера Израиля в правящей коалиции требуют отказаться от этого шага, а также призывают к включению всех партнеров в военных кабинет еврейского государства.

"Резкая критика внутри коалиционного правительства по поводу концессии на топливо иллюстрирует дилемму, с которой сталкивается Нетаньяху, пытаясь сбалансировать крайне правых религиозных националистов в своем правительстве и западных союзников Израиля, которые все больше требуют от него облегчить тяжелое положение гражданского населения Газы", - говорится в материале.

Politico указывает, что партнеры Нетаньяху по коалиции вряд ли выйдут из правительства, поскольку ни одна из семи партий не захочет создавать условия для досрочных выборов. Издание подчеркивает, что по последним опросам, если бы выборы состоялись в ближайшее время, премьер Израиля потерпел бы сокрушительное поражение.