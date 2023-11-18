Эрдоган получил письмо от родных заложников в Газе

Родственники израильтян — пленников ХАМАС попросили Турцию помочь с их вызволением. Об этом рассказал президент Реджеп Тайип Эрдоган, передает Радио Спутник.

Он рассказал, что получил письмо от семей израильтян, удерживаемых ХАМАС. Они попросили вмешаться и освободить их родственников.

«У ХАМАС нет перспективы не освобождать этих людей. Они уже говорят: "Мы их освободим"», — сказал Эрдоган.

По его словам, представители палестинского движения выдвигают встречные условия. Они хотят, чтобы Израиль освободил незаконно арестованных палестинцев, «включая маленьких детей, матерей и отцов». Речь идет даже об пятилетних детях, что доказывает, «настолько обесчеловечена израильская администрация».

Турецкий лидер отметил, что разведка Анкары сейчас проводит расследование и работает, «чтобы получить результат».

По подсчетам Эрдогана, Тель-Авив удерживает в заложниках около десяти тысяч палестинцев. Во время визита в Германию турецкий президент предложил Берлину освободить их, но немецкие власти «не согласились на это».