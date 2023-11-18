Эрдоган заявил, что Израиль удерживает порядка 10 тыс. палестинцев

Эрдоган заявил, что Израиль удерживает в плену порядка 10 тыс. палестинцев
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что Израиль удерживает в плену порядка десяти тысяч граждан Палестины. Об этом сообщает РИА Новости.
По его словам, Германия не согласилась на такой шаг. Он также отметил, что страны Запада «и империалистическая структура крестоносцев» вместе.
Ранее Эрдоган заявил, что израильтяне стали просить у Турции помощь в освобождении заложников, захваченных ХАМАС. По словам Эрдогана, среди обратившихся к Анкаре за помощью родственников заложников есть пострадавшие от «расправ Израиля над мирными жителями».
Ситуация на Ближнем Востоке обострилась после проникновения тысяч боевиков ХАМАС из сектора Газа на территорию Израиля 7 октября, когда движение ХАМАС объявило о начале операции «Наводнение Аль-Акса». В ответ премьер Израиля Биньямин Нетаньяху объявил, что страна находится в состоянии войны.