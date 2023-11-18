Эрдоган заявил, что Израиль удерживает порядка 10 тыс. палестинцев

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что Израиль удерживает в плену порядка десяти тысяч граждан Палестины. Об этом сообщает РИА Новости.

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«Израиль удерживает в заложниках порядка десяти тысяч палестинцев. Пусть ФРГ предпримет шаги, чтобы эти люди были освобождены, а мы тогда предпримем усилия для освобождения тех, кого удерживает ХАМАС», — сказал Эрдоган.

По его словам, Германия не согласилась на такой шаг. Он также отметил, что страны Запада «и империалистическая структура крестоносцев» вместе.

Ранее Эрдоган заявил, что израильтяне стали просить у Турции помощь в освобождении заложников, захваченных ХАМАС. По словам Эрдогана, среди обратившихся к Анкаре за помощью родственников заложников есть пострадавшие от «расправ Израиля над мирными жителями».