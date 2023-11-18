Эрдоган пообещал наказать Израиль за «преступления в Газе»

Эрдоган: Анкара накажет Израиль за «преступления в Газе»
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что Анкара сделает все возможное, чтобы власти Израиля были наказаны за действия в секторе Газа, пишет ТАСС.
По данным агентства, турецкий лидер сделал заявление по Израилю после поездки в Германию.
«Мы сделаем все возможное, чтобы [совершившие] эти преступления были наказаны», — подчеркнул Эрдоган.
Глава Турции отметил, что в том случае, если все остальные государства оставят действия военных Израиля в анклаве без внимания, Анкара будет настаивать на наказании виновных.
Напомним, что конфликт на Ближнем Востоке разгорелся 7 октября 2023 года. В ходе военных действий между палестинским движением ХАМАС и ЦАХАЛ погибло большое количество мирных граждан.
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