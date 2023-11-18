Эрдоган пообещал наказать Израиль за «преступления в Газе»

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что Анкара сделает все возможное, чтобы власти Израиля были наказаны за действия в секторе Газа, пишет ТАСС.

По данным агентства, турецкий лидер сделал заявление по Израилю после поездки в Германию.

«Мы сделаем все возможное, чтобы [совершившие] эти преступления были наказаны», — подчеркнул Эрдоган.

Глава Турции отметил, что в том случае, если все остальные государства оставят действия военных Израиля в анклаве без внимания, Анкара будет настаивать на наказании виновных.