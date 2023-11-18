В Баку прокомментировали сообщение об обстреле позиций ВС Армении на границе

"Сообщение Минобороны Армении о том, что 18 ноября в 09:50 (08:50 мск - прим. ТАСС) подразделения азербайджанской армии якобы открыли огонь по позициям ВС Армении в направлении Девелинского района, в результате чего ранен военнослужащий, являются абсолютной ложью. Категорически опровергаем это провокационное сообщение противоположной стороны", - говорится в информации оборонного ведомства.