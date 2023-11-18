На границе России и Финляндии «застряли» свыше 30 мигрантов

На российском КПП «Торфяновка» после неудачной попытки пройти финскую границу «застряли» свыше 30 мигрантов из Сирии, Ирака, Пакистана, Египта и Сомали, пишет РБК.

По данным портала, мигранты в ночь на субботу, 18 ноября, перешли российскую границу. Пограничники пропустили их, так как «с документами у них все было в порядке».

После этого беженцы предприняли попытку въехать на велосипедах в Финляндию.

Вместе с тем, на финской таможне отказались пропустить мигрантов, уточнили журналисты. В результате беженцы «застряли» между двумя странами.