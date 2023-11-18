Пашинян заявил об угрозе новой эскалации со стороны Баку

Высказывания, действия Баку позволяют предположить, что Азербайджан готовится к новым боевым действиям против Армении, заявил премьер-министр республики Никол Пашинян. Об этом пишет ТАСС.

Глава правительства отметил, что высокопоставленные азербайджанские чиновники начали называть Армению «Западным Азербайджаном». Он добавил, что это название уже отражено в учебниках школ и университетов.

«Нам кажется, что ведется подготовка к развязыванию новой войны, новой военной агрессии против Армении», — уточнил Пашинян.

По его словам, это является одним из основных препятствий на пути продвижения мирной повестки.

Премьер заметил также, что азербайджанская сторона по-прежнему удерживает десятки пленных, не желает решить проблему по формуле «всех на всех».

Эксперты полагают, что отношения между Ереваном и Баку на протяжении многих лет осложняли территориальные проблемы, связанные с Нагорным Карабахом и Нахичеванью.