На Украине чиновников обязали общаться с народом на простом языке

Кабинет министров Украины обязал чиновников общаться с украинцами на более доступном языке, избегая в изложении информации сложных конструкций, профессиональной лексики и аббревиатур. Об этом сообщило издание "Лига. Новости".

Правительство одобрило рекомендации, согласно которым чиновники должны передавать информацию в доступных для восприятия форматах. Данный документ, по данным издания, содержит 30 пунктов. В нем, в частности, сказано, что "структура сообщения должна быть простой, логичной, последовательной и однозначной, а предложения должны содержать одну идею".

"Сегодня мы не можем тратить время на информацию, сложную для восприятия. Чиновники грешат тем, что предоставляют много разъяснений, которые усложняют восприятие изложенного материала. Принятие такого распоряжения - реальный шаг к пониманию содержания главных информационных сообщений правительственных документов", - приводит издание слова исполняющего обязанности министра культуры страны Ростислава Карандеева.