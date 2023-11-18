Эксперт объяснил жесткую риторику Санду в адрес России

Резкие высказывания президента Молдавии Майи Санду в адрес России вызваны тем, что глава страны после выборов превратилась в «хромую утку», заявил Финуниверситета (Москва) Игорь Шорников.

Ранее Майя Санду отметила, что у Кишинева не осталось общих тем для обсуждения с Москвой. Кроме того, она обвинила Россию в неуважении интересов граждан республики.

Эксперт напомнил, что 5 ноября в республике прошли выборы в местные органы власти. Правящая партия проиграла их с разгромным счетом.

По его мнению, это поражение означает крах в Молдавии идеи евроинтеграции, что недопустимо для западных партнеров. Он добавил, что Санду пытается «перекрыть эту реальность антироссийской риторикой».

Заявления Санду, кроме того, направлены на граждан страны, уточнил Шорников. Она пытается внушить людям, что Москва отвернулась от Кишинева, следовательно, Молдавии следует обратить внимание на ЕС.

«Не мытьем, так катаньем Санду навязывает молдаванам чуждый им геополитический выбор, заставляет их полюбить Евросоюз», — подчеркнул эксперт.