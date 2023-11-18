Россияне в Хельсинки вышли на митинг против закрытия КПП на границе с Россией

Граждане РФ в Хельсинки вышли на митинг против закрытия КПП на границе с Россией
Около 300 граждан РФ в Хельсинки вышли на митинг против закрытия четырех контрольно-пропускных пунктов (КПП) на границе с Россией, сообщает РИА Новости.
Митинг, который был согласован со столичной полицией, прошел в субботу, 18 ноября. Собравшиеся на площади перед финским парламентом скандировали: "Откройте границу!"
О каких-либо происшествиях во время митинга не сообщалось - он прошел мирно.
Власти Финляндии ранее объявили, что закроют четыре КПП на границе с Россией в ночь на 18 ноября, а также установят там заграждения, чтобы "прекратить незаконный въезд" в страну. Сами финны потребовали от властей отменить это решение.