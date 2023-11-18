Армения и Азербайджан договорились об основных принципах мирного договора

"У нас есть хорошие и плохие новости об армяно-азербайджанском мирном процессе. Хорошо, что основные принципы мира с Азербайджаном согласованы. Это произошло при посредничестве главы Европейского совета Шарля Мишеля в результате моих встреч с президентом Азербайджана [Ильхамом Алиевым] в Брюсселе", - сообщил он.