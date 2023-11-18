Министр обороны Франции за 48 часов дважды посетил Катар
Министр обороны Франции Себастьян Лекорню дважды за 48 часов посетил Катар, чтобы обсудить ситуацию с французскими заложниками в Газе. Новый визит не был запланирован в программе турне, которое министр проводит по ближневосточному региону. Об этом сообщает le Parisien со ссылкой на офис Лекорню.
Французский министр прибыл из Израиля, он проведет переговоры с премьер-министром Катара Мохаммедом Аль-Тани.
«Это второй визит в Катар всего за 48 часов. Министр вооруженных сил Франции Себастьян Лекорню в эту субботу снова посетил небольшое государство Персидского залива, которое выступает посредником в освобождении заложников, удерживаемых ХАМАС в секторе Газа», — сообщает издание.
Новый визит не был запланирован в программе тура, который проводит глава военного ведомства Франции. В пятницу министр посетил Египет, Саудовскую Аравию, ОАЭ, Катар, а затем Израиль. Каждый раз он упоминал о положении заложников — в их числе находятся восемь граждан Франции.
В четверг Себастьян Лекорню заявил, что у него есть «надежда» относительно судьбы удерживаемых в Газе.
Катар участвует в посредничестве между Израилем и ХАМАС. В этой стране находится политический офис ХАМАС. В октябре Катар устроил переговоры, позволившие освободить четырех заложников: американку и ее дочь, а также двух израильтянок.