Министр обороны Франции за 48 часов дважды посетил Катар

Министр обороны Франции Себастьян Лекорню дважды за 48 часов посетил Катар, чтобы обсудить ситуацию с французскими заложниками в Газе. Новый визит не был запланирован в программе турне, которое министр проводит по ближневосточному региону. Об этом сообщает le Parisien со ссылкой на офис Лекорню.

Французский министр прибыл из Израиля, он проведет переговоры с премьер-министром Катара Мохаммедом Аль-Тани.

«Это второй визит в Катар всего за 48 часов. Министр вооруженных сил Франции Себастьян Лекорню в эту субботу снова посетил небольшое государство Персидского залива, которое выступает посредником в освобождении заложников, удерживаемых ХАМАС в секторе Газа», — сообщает издание.

Новый визит не был запланирован в программе тура, который проводит глава военного ведомства Франции. В пятницу министр посетил Египет, Саудовскую Аравию, ОАЭ, Катар, а затем Израиль. Каждый раз он упоминал о положении заложников — в их числе находятся восемь граждан Франции.

В четверг Себастьян Лекорню заявил, что у него есть «надежда» относительно судьбы удерживаемых в Газе.