ХАМАС сделал заявление о сроках противостояния с Израилем

Палестинская группировка ХАМАС подготовилась к длительной конфронтации с Израилем , заявил представитель организации Абу Убайде, передает Tagesschau. По его словам, израильская операция в секторе Газа лишь вредит еврейскому государству и играет на руку палестинцам.

«Мы подготовились к длительной и устойчивой обороне со всех направлений. Чем дольше израильские силы остаются в секторе Газа, тем больше их проблемы», — пояснил Абу Убайда.

В начале октября силы палестинского движения ХАМАС совершили крупную ракетную атаку на Израиль, объявив о начале операции «Наводнение Аль-Акса». В рамках нападения тысячи боевиков проникли на территорию еврейского государства, захватили боевую технику и взяли в плен более ста человек. В ответ Израиль запустил операцию «Железные мечи» в секторе Газа, пообещав уничтожить ХАМАС. Действия еврейского государства привели к блокаде палестинского анклава, массовым бомбардировкам и требованию об эвакуации более 1 млн человек на юг региона.