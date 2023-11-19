ВОЗ: больница «Аш-Шифа» в Газе больше не может работать

Больница «Аш-Шифа» больше не может функционировать, а оставшихся там нужно эвакуировать, сообщил в соцсети Х глава Всемирной организации здравоохранения Тедрос Аданом Гебрейесус.

По его словам, ВОЗ провела «очень рискованную оценочную миссию ООН» в лечебном учреждении. Там нет воды, еды, электричества, а также медикаментов.