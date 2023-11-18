Байден напугал Си рукопожатием на саммите АТЭС
Президент США Джо Байден на пленарном заседании саммита АТЭС удивил председателя КНР Си Цзиньпина внезапным рукопожатием. Едва трансляция закончилась, он подошел к китайскому лидеру и начал здороваться.
«Подойдя сзади, Байден стал жать сидящему Си руку. Судя по выражению лица, он (Си Цзиньпин — прим. URA.RU) был удивлен происходящим», — сообщило издание «Подмосковье сегодня». Видео произошедшего распространилось в telegram-каналах.
Накануне уже происходил похожий инцидент. Тогда Байден напугал главу Индонезии Джоко Видодо, начав здороваться с ним во время групповой фотосессии на полях форума АТЭС в Калифорнии. В социальных сетях появилось видео, где президент США, повернувшись к Видодо, встал боком к нему и, не выказывая никаких эмоций, протянул руку для пожатия. Это произошло во время того, когда фотограф делал снимок.