В Японии умер один из самых авторитетных политиков-буддистов

Почетный глава светской буддистской организации «Сока Гаккай» Дайсаку Икэда скончался на 96 году жизни. Об этом сообщает телеканал NHK.

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«Организация «Сока Гаккай» объявила в субботу, 18 ноября, что почетный президент Дайсаку Икеда скончался по причине старости в ночь на 15 ноября в своем доме в Синдзюку, Токио. Ему было 95 лет», — сообщает NHK.

Икэда был бессменным главой организации «Сока Гаккай» с 1960 по 1979 год, затем стал почетным президентом, но сохранил огромное влияние и авторитет.

Он посетил 54 страны и регионы по всему миру, провел множество бесед с лидерами и деятелями культуры, был близко был знаком с лидерами СССР и Китая. Удостоен Премии мира ООН.