Боррель рассказал, кто должен остаться у власти в секторе Газа

Только Палестина должна остаться у власти в секторе Газа после окончания конфликта с Израилем, заявил глава дипломатии Евросоюща Жозеп Боррель.

Об этом он сказал в ходе выступления на форуме «Манамский диалог» в Манаме.

Боррель считает, что движение ХАМАС более не может контролировать анклав.

«Я думаю, только одна (политическая сила. — RT) может это сделать — Палестинская национальная администрация (Палестина. — RT)», — отметил он.

11 ноября израильский премьер-министр Биньямин Нетаньяху заявил, что Израиль оставит за собой контроль за безопасностью в секторе Газа.

Замглавы российского МИД Михаил Богданов заявил, что планы Израиля по сохранению военного контроля над сектором Газа по завершении операции по ликвидации ХАМАС противоречит решениям СБ ООН.