Суд признал Трампа причастным к штурму Капитолия

Суд штата Колорадо признал Трампа причастным к штурму Капитолия
Суд штата Колорадо признал экс-президента США Дональда Трампа причастным к штурму Капитолия 6 января 2021 года.
Как отмечает Associated Press, судья признала, что политик своими действиями и публичными заявлениями «спровоцировал восстание».
При этом отмечается, что он может продолжить участвовать в президентских выборах 2024 года.
Ранее суд в штате Мичиган постановил, что Трамп может участвовать в выборах на пост главы государства, несмотря на его роль в штурме Капитолия в 2021 году.