Суд признал Трампа причастным к штурму Капитолия

Суд штата Колорадо признал экс-президента США Дональда Трампа причастным к штурму Капитолия 6 января 2021 года.

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Как отмечает Associated Press, судья признала, что политик своими действиями и публичными заявлениями «спровоцировал восстание».

При этом отмечается, что он может продолжить участвовать в президентских выборах 2024 года.