Лукашенко пожелал Латвии мира и перспектив без разрыва отношений с соседями

Президент Белоруссии Александр Лукашенко поздравил латышей с годовщиной провозглашения Латвийской Республики, передает БелТА. По его словам, Минск всегда радовался успехам своих соседей.

Лукашенко рассказал об отношении белорусов к Латвии
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«Наших предков испокон веков объединяли уважительные, доброжелательные отношения. Белорусы всегда искренне радовались успехам своих латвийских друзей, имели кумиров среди деятелей латвийского кино <...> и никогда не диктовали вам, кого выбирать руководителем своей страны и по какому пути она будет развиваться», — отметил Лукашенко.

Он добавил, что белорусская сторона сохраняет безвиз для латышей и ценит соседство с Латвией. Лукашенко подчеркнул, что надеется на ответное хорошее отношение к белорусам в республике.

«Желаю латвийскому народу мира, перспектив и возможностей для укрепления государственности не ценой отношений со своими соседями», — заключил президент Белоруссии.

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