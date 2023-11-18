Лукашенко рассказал об отношении белорусов к Латвии

«Наших предков испокон веков объединяли уважительные, доброжелательные отношения. Белорусы всегда искренне радовались успехам своих латвийских друзей, имели кумиров среди деятелей латвийского кино <...> и никогда не диктовали вам, кого выбирать руководителем своей страны и по какому пути она будет развиваться», — отметил Лукашенко.