Опоздавший Байден под крики чаек трусцой вбежал в зал АТЭС

Президент США Джо Байден опоздал и появился в зале заседаний АТЭС последним. Участникам пришлось ждать его несколько минут, сообщает РИА Новости.

Байден заставил ждать себя на заключительном заседании саммита Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС) в Сан-Франциско. Члены делегаций несколько минут сидели за столом, ожидая американского президента.

Он вбежал в зал трусцой, «на фоне величественной музыки и криков чаек».

В итоге заседание пришлось начать на полчаса позже, чем было запланировано. Наблюдатели заметили, что госсекретарь США Энтони Блинкен, сидевший рядом с китайским лидером Си Цзиньпином, как и прежде, напряженно следил за речью Байдена.