Стало известно об отказе Нетаньяху от согласованной с США сделки по заложникам

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху отказался от уже согласованной с официальным Вашингтоном сделки по возвращению заложников, находящихся в плену у движения ХАМАС . Об этом сообщил известный американский журналист Сеймур Херш .

«Американское требование предусматривало освобождение 71 заложника. На этот счет было достигнуто соглашение, но ХАМАС также настаивал на пятидневном прекращении войны. Это было немедленно отвергнуто Нетаньяху», - написал Херш в своем блоге на платформе Substack.

После очередной эскалации в зоне палестино-израильского конфликта 7 октября в руках ХАМАС оказались более 200 заложников. Сообщалось, что среди них 138 иностранцев, в том числе шестеро россиян.

Между тем, посол Израиля в России Александр Бен Цви заявил о выходе представителей движения ХАМАС из переговоров по заложникам. С его слов, Израиль так и не получил список захваченных людей, в Тель-Авиве также ничего не знают об их состоянии.