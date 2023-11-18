Ближний Восток и Украину не упомянули в декларации саммита АТЭС

По сравнению с прошлогодним финальным заявлением, в 2023 году в итоговой декларации лидеров Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества нет упоминания о конфликте на Украине и Ближнем Востоке. Об этом можно сказать исходя из текста документа.

Саммит АТЭС проходил в Сан-Франциско и завершился 17 ноября, по его итогам был согласован документ, который приняли все участники форума на уровне глав делегаций. В число участников вошла и Россия, которую возглавил вице-премьер Алексей Оверчук.

В финальном тексте документа не были затронута Украина и палестино-израильский конфликт. Оверчук ранее отметил, что документ учитывает позицию Москвы, а также не содержит в себе токсичных политических сюжетов. В США отказались делать заявления относительно декларации АТЭС из-за «серьезнейшего давления мусульманских членов» форума. Поэтому Штаты огранились отдельным заявлением по вопросу украинского конфликта, в котором говорится, что он усугубляет слабости мировой экономики, а также сдерживает ее рост, пишет ria.ru.

Кроме того, Штатами было отмечено, что ситуация на Украине ведет к обострению продовольственного кризиса.