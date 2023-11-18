Рекордное число беженцев прибыло в Финляндию из РФ за день до закрытия КПП

За день до закрытия четырех сухопутных пунктов пропуска между Россией и Финляндией на границу прибыло 163 беженца, сообщила пресс-служба пограничников Юго-Восточной Финляндии в социальной сети Twitter (Х). Там отметили, что это рекордно большое число желающих получить убежище.

Рекордное число беженцев прибыло в Финляндию из РФ за день до закрытия КПП
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Вчера полное количество поданных прошений об убежище — 163 человека, — уточнила пресс-служба.

Это число значительно выше, чем в предыдущие дни, подчеркнули сотрудники пограничной службы. Так, 16 ноября на границу Финляндии и России прибыло 26 человек, попросивших убежище, 15 ноября их было 75. Днем ранее, 14 ноября, на границе зафиксировали 50 просителей убежища.

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О решении властей Финляндии закрыть четыре из восьми пунктов пропуска на границе с Россией — Ваалимаа, Нуйямаа, Иматра и Ниирала — стало известно 16 ноября. Они прекратят работу с 18 ноября. В Хельсинки пояснили, что решение связано с возрастающим числом граждан третьих стран, прибывающих к «восточной границе» с просьбами о предоставлении убежища.

Представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что решением закрыть пункты пропуска Финляндия создает новые разделительные линии в Европе. По ее словам, подобные действия повлекут за собой ответные меры российской стороны.