Финны обиделись на правительство, которое оставило их без дешевого бензина из России

В Финляндии решили закрыть пограничную станцию Иматра и восточную границу, которая соединяла страну с Россией, сообщает Yle.

Теперь финны не смогут ездить в РФ и заправлять автомобили дешевым топливом. По данным издания, страдают невинные люди. Издание ссылается на одного из жителей Финляндии, который вернулся в Россию на дозаправку после пограничной станции Иматра. Уже много лет люди заправляют машины дешевым российским топливом, которое закупали рядом с восточной границей.

Причина закрытия границы заключается в том, что Москва пропустила к финской границе людей, у которых не соответствовали документы на проезд. Будут закрыты пограничные пункты пропуска Нуйямаа, Ваалимаа, Иматра и Ниирала.