Белый дом сомневается в легитимности расследования по делу об импичменте Байдена

Американская администрация поставила под сомнение обоснованность расследования, результатом которого может быть запущена процедура импичмента главы государства Джо Байдена, сообщает ТАСС со ссылкой на письмо юрисконсульта Белого дома Ричарда Саубера.

Документ направлен председателям комитета по надзору и подотчетности, юридического комитета Палаты представителей Конгресса США республиканцам Джеймсу Комеру и Джиму Джордану. По его словам, расследование «продиктовано политическими целями — навредить президенту, что вызывает дополнительные серьезные опасения, что вы неправомерно используете надзорные полномочия Конгресса».

Саубер потребовал от проводящих расследование законодателей отозвать повестки, требующие от членов семьи Байдена и его помощников ответить на вопросы парламентариев по делу об импичменте. Как указал юрист, поскольку Палата представителей не проводила голосования по вопросу о начале расследования, оно не было официально санкционировано законодательным органом, что не соответствует конституции США.