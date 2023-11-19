Глава МИД Латвии захотел стать генеральным секретарем НАТО

Глава МИД Латвии Кришьянис Кариньш надеется присоединиться к списку претендентов на место генерального секретаря НАТО после окончания срока действующего главы альянса Йенса Столтенберга в октябре 2024 года. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на заявление, распространенное представителем дипломата.