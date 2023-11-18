"Неудивительно": в США оценили стратегию Путина

Внешнеполитические, военные и экономические достижения Москвы говорят о том, что стратегия главы государства Владимира Путина в противостоянии с западными странами сработала, сообщает Wall Street Journal.

Как пишет издание, Запад выдавал желаемое за действительное, надеясь на успешное контрнаступление Украины и обрушение экономики России под натиском введенных санкций. Однако российская экономика не разрушена, армия РФ переходит в наступление, оборонная промышленность превосходит западную в объемах производства, а Путин может «с удовлетворением взирать» на внешнеполитические достижения, которые проявляются в поддержке ключевых стран Азии и «Глобального Юга».

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Более чем за полгода до ввода российских войск на Украину президент России подписал новую Стратегию национальной безопасности страны. Главной целью этого документа стала подготовка России к долгосрочной конфронтации с Западом. Сегодня Путин может сказать общественности, что его стратегия сработала.

Западные лидеры допустили ошибку, рассчитывая на быстрое поражение Москвы, делая ставку не только на внешнее воздействие, но и питая «несбыточные надежды» о государственном перевороте внутри страны. Как отмечается в статье, народная поддержка специальной военной операции остается незыблемой, и даже элиты от Путина не отвернулись.

Стратегия национальной безопасности — базовый документ стратегического планирования, определяющий национальные интересы и стратегические национальные приоритеты России, цели, задачи и меры в области внутренней и внешней политики, направленные на укрепление национальной безопасности и обеспечение устойчивого развития страны на долгосрочную перспективу. Нынешняя редакция Стратегии была утверждена Путиным 2 июля 2021 года.