Немецкий политик Вагенкнехт считает, что ФРГ выгоднее сотрудничать с Россией

Продолжение поставок вооружения в адрес Украины не решит конфликт, сообщает РИА Новости со ссылкой заявление немецкого политика Сары Вагенкнехт.

Ее словам, необходимо дипломатическое решение ситуации, а также сотрудничество с Москвой, в том числе – в области экономики и политики безопасности. Политик указала, что Германия является страной, бедной на природные ресурсы, в то время, как Россия – ядерная держава. При этом «безопасность в Европе может быть только в том случае, если конфликты с Россией будут решаться дипломатическим путем».

Вагенкнехт отметила, что закупка газа у Катара, а не у России, является «двойной моралью».

«Разумеется, я осуждаю войну на Украине. Но я не думаю, что мы ее закончим, если не будем покупать газ и будем поставлять все больше оружия», — считает Вагенкнехт.

По ее утверждениям, Москва не хотела допустить, чтобы Украина «стала военным форпостом США с военными и ракетными базами, как в Польше или Румынии».