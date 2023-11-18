Маск пригрозил блокировать пользователей соцсети X за пропаганду геноцида

Американский предприниматель, мультимиллиардер Илон Маск пообещал, что любой пользователь социальной сети X, публично поддерживающий истребление отдельных групп населения или народов, подвергнется блокировке на интернет-площадке. Свою позицию он высказал на своей страничке в вышеупомянутой соцсети.

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"Любой, кто выступает за геноцид какой-либо группы, будет отстранен от данной платформы", - сказано в публикации.