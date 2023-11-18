Маск пригрозил блокировать пользователей соцсети X за пропаганду геноцида
Американский предприниматель, мультимиллиардер Илон Маск пообещал, что любой пользователь социальной сети X, публично поддерживающий истребление отдельных групп населения или народов, подвергнется блокировке на интернет-площадке. Свою позицию он высказал на своей страничке в вышеупомянутой соцсети.
"Любой, кто выступает за геноцид какой-либо группы, будет отстранен от данной платформы", - сказано в публикации.
До этого западные средства массовой информации писали, что генеральный директор американской компании SpaceX Илон Маск выступит на российской конференции по искусственному интеллекту AI Journey. Позднее в организационном комитете конференции опровергли информацию о выступлении Маска на мероприятии.
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