Раскрыт срок, на который Украина осталась без помощи США

Решение американских властей о предоставлении Киеву новой военной помощи будет принято не раньше середины декабря, сообщает РИА Новости со ссылкой на Bloomberg.

По данным агентства, при этом процесс может затянуться до 2024 года. Это ставит сомнение способность Соединенных Штатов поддерживать снабжение Украины оружием, которое, как считают в администрации Джо Байдена и в украинском правительстве, жизненно важно. Как заявили в Министерстве обороны США, власти уже начали ограничивать поток военной помощи Киеву из-за ожидания решения в Вашингтоне.

Борьба в американском Конгрессе может привести к тому, что решение о помощи рассмотрят только в предстоящем году, несмотря на предупреждения Белого дома о том, ресурсы, выделенные для украинских властей, подходят к концу.