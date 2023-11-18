Раскрыт срок, на который Украина осталась без помощи США

Решение американских властей о предоставлении Киеву новой военной помощи будет принято не раньше середины декабря, сообщает РИА Новости со ссылкой на Bloomberg.

Раскрыт срок, на который Украина осталась без помощи США
© ТАСС

По данным агентства, при этом процесс может затянуться до 2024 года. Это ставит сомнение способность Соединенных Штатов поддерживать снабжение Украины оружием, которое, как считают в администрации Джо Байдена и в украинском правительстве, жизненно важно. Как заявили в Министерстве обороны США, власти уже начали ограничивать поток военной помощи Киеву из-за ожидания решения в Вашингтоне.

Борьба в американском Конгрессе может привести к тому, что решение о помощи рассмотрят только в предстоящем году, несмотря на предупреждения Белого дома о том, ресурсы, выделенные для украинских властей, подходят к концу.

17 ноября Байден подписал закон о двухэтапном временном финансировании, что даст возможность обеспечивать работу правительства до января-февраля 2024 года. При этом закон не предусматривает выделение запрошенных Белым домом на помощь Украине и Израилю 106 миллиардов долларов.

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