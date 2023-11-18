ХАМАС заявил о потере связи с ответственными за жизнь заложников группами

Число заложников в секторе Газа, по информации израильской армии, составляет не менее 242. Они находятся в руках сторонников не только ХАМАС, но и других радикальных группировок, включая "Исламский джихад". Переговоры об освобождении ведутся при посредничестве Катара, содействие также оказывает Египет. США подтвердили, что тоже участвуют в этом процессе. Как проинформировала 13 ноября со ссылкой на источники телекомпания CBS, главная проблема заключается в том, что движение ХАМАС до сих пор не предоставило список заложников, которых будет готово освободить.