Финские пограничники применили газ против мигрантов на границе с Россией

Финские пограничники применили газовые баллончики против группы российских мигрантов, которые прибыли к финскому пограничному пункту Ниирала, сообщает РИА Новости.

Около 30 человек пытались прорваться через границу, прибыв к месту на велосипеде. Однако сотрудники пограничной службы их остановили. Одному из прибывших распылили газ в лицо, когда он пытался пробежать мимо пограничников.

17 ноября был установлен рекорд года по количеству прибывших граждан из России, запросивших убежище в Финляндии. По данным на 18 часов на пунктах пересечения границы в Юго-Восточной Финляндии было подано 96 прошений об убежище от граждан Сирии, Ирака и других стран, на пункте КПП Вартиус – зарегистрировано пять заявлений.

Всего с начала года на сухопутной границе с РФ было подано 335 заявлений об убежище, самое большое число - 75 заявлений — подали 14 ноября.