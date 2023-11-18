«Оставят нас позади»: в США оценили слова Байдена о «диктаторе» Цзиньпине

Риторика Вашингтона должна сбавлять напряженность в политическом пространстве, а не наращивать ее, заявил РИА Новости отставной подполковник армии США и бывший вице-президент Евразийского фонда Эрл Расмуссен. Аналитик пояснил, что высказывание президента США Джо Байдена о «диктаторе», коим, по его мнению, является председатель КНР Си Цзиньпин, сводит на нет успех саммита с китайским лидером. Кроме того, отметил эксперт, мир не потерпит таких выпадов — другие страны попросту оставят США позади.

Наша политика и риторика продолжают способствовать росту напряженности, а не ее снижению <...> Весь мир двинется вперед, оставив позади США и их ближайших союзников, — резюмировал Расмуссен.