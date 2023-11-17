Протестующие ворвались в здание телеканала в США

16 человек задержали в Нью-Йорке. Толпа протестующих ворвалась в здание крупного телеканала, передает телеканал «МИР 24».

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Группа митингующих скандировала лозунги в поддержку Палестины. Участники акции обвинили телеканал в предвзятом освещении конфликта на Ближнем Востоке – он традиционно ориентирован на консервативную публику в США и поддерживает позицию Израиля. Журналисты вызвали полицию, которая арестовала протестантов.