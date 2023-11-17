Украина может присоединиться к единой роуминговой зоне Евросоюза

"Сегодня в Верховной раде Украины зарегистрирован евроинтеграционный законопроект "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины об имплементации норм европейского законодательства по вопросам роуминга", - говорится в сообщении на сайте Рады.

По данным пресс-службы, законопроект обеспечит присоединение Украины к единой роуминговой зоне ЕС, а украинцы получат возможность пользоваться домашними тарифами мобильной связи на территории государств - членов объединения и не платить дополнительные средства за услуги роуминга. Граждане стран Евросоюза получат аналогичные права во время посещения Украины, добавили в парламенте.

10 июля в Еврокомиссии заявили, что Евросоюз продлил действие бесплатного роуминга для украинцев еще на один год. Таким образом было продлено соответствующее соглашение между некоторыми европейскими и украинскими операторами от апреля 2022 года. Еврокомиссия призвала всех европейских операторов присоединиться к этому соглашению.