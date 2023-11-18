В ГУР Украины высказались о переходе украинского летчика на сторону России

В Главном управлении разведки (ГУР) министерства обороны Украины заявили, что новость о переходе украинского летчика на сторону России — «информационно-психологическая операция». Об этом рассказал представитель ведомства Андрей Юсов.

«В ГУР Украины назвали новость о переходе украинского летчика на сторону России «информационно-психологической операцией», — сообщает telegram-канал «Украина.ру».

Уточняется, что факт перехода военного в ведомстве отрицать не стали.