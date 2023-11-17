Зеленский уволил замглавы Службы внешней разведки Украины
Владимир Зеленский уволил замглавы Службы внешней разведки Украины Александра Тарасовского.
Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на соответствующий указ.
«Уволить Тарасовского Александра Алексеевича с должности заместителя главы Службы внешней разведки Украины», — приводится в тексте выдержка из документа.
Причины увольнения не указаны.
Напомним, что Тарасовский занимал пост главы СВР Украины с января 2022 года.
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