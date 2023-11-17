Зеленский уволил замглавы Службы внешней разведки Украины

Владимир Зеленский уволил замглавы Службы внешней разведки Украины Александра Тарасовского.

Зеленский уволил замглавы Службы внешней разведки Украины
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Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на соответствующий указ.

«Уволить Тарасовского Александра Алексеевича с должности заместителя главы Службы внешней разведки Украины», — приводится в тексте выдержка из документа.

Причины увольнения не указаны.

Напомним, что Тарасовский занимал пост главы СВР Украины с января 2022 года.

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