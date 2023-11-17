Шольца пригласили в бордель для решения проблем с проституцией

Германский союз сотрудников секс-индустрии пригласил канцлера Германии Олафа Шольца в бордель для совместного поиска решения проблем с проституцией в стране.

Как сообщает РИА Новости, сотрудники секс-индустрии в ФРГ пригласили Шольца на фоне его заявлений о том, что продажу интимных отношений нельзя считать чем-то естественным.

«Мы хотели бы предоставить Вам нашу экспертизу и сердечно приглашаем вас на дискуссию и экскурсию по борделю в Берлине», — говорится в обращении к канцлеру.

В союзе выразили согласие с позицией Шольца о недопустимости торговли людьми и эксплуатацией, однако отметили, что их работники этим не занимаются, а лишь «предоставляют хорошие и ценные услуги».

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