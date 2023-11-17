Папа Римский встретится с родственниками заложников и пострадавших на Ближнем Востоке

"Я могу подтвердить, что утром в среду, 22 ноября, Папа Франциск встретится по отдельности с группой родственников израильтян, которые были взяты в заложники в Газе, и с группой родственников палестинцев, страдающих от конфликта <...>. Папа Франциск хочет показать свою духовную близость к страданиям каждого человека", - говорится в заявлении главы ватиканской пресс-службы Маттео Бруни.