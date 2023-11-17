В Баку обвинили ЕС во вмешательстве в процесс реинтеграции армян Карабаха

МИД Азербайджана обвинил Евросоюз во вмешательстве в процесс реинтеграции армян Карабаха в азербайджанское общество.

"Расцениваем высказывания представителя ЕС об инициативе создания международного механизма по правам и безопасности армянских жителей Карабахского региона Азербайджана <...> как вмешательство в процесс реинтеграции в Азербайджане", - говорится в комментарии пресс-секретаря МИД Айхана Гаджизаде.

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Ранее в пятницу представитель внешнеполитической службы ЕС Петер Стано заявил в интервью агентству Арменпресс, что Евросоюз требует, чтобы армяне Нагорного Карабаха имели гарантии безопасного возвращения. Он также озвучил требования международного доступа и международного присутствия в Нагорном Карабахе в рамках этих гарантий.

По словам официального представителя МИД, Карабах является составной частью Азербайджана и права и безопасность проживающего в этом регионе армянского население будут обеспечены в соответствии с конституцией страны.

"Еще раз подчеркиваем твердую приверженность Азербайджана нормализации (отношений) с Арменией и мирной повестке дня, эта позиция доказана последовательными шагами, предпринимаемыми нами, как инициатором мирного договора, с ноября 2020 года", - отметил Гаджизаде.

19 сентября 2023 года произошло очередное обострение ситуации в Нагорном Карабахе. В Баку объявили о начале "антитеррористических мероприятий локального характера" и потребовали вывода из региона армянских военных. В Ереване заявили, что в Карабахе нет армянских вооруженных сил, и назвали происходящее "широкомасштабной агрессией".

Россия призвала стороны конфликта остановить кровопролитие и вернуться к дипломатическому урегулированию. 20 сентября Минобороны Азербайджана заявило о достижении при участии российского миротворческого контингента договоренности о приостановке антитеррористических мероприятий в Карабахе.