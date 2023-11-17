Зеленский уволил замглавы Службы внешней разведки Украины

Заместитель главы Службы внешней разведки Украины Александр Тарасовский уволен со своей должности. Об этом говорится в указе, опубликованном на сайте президента страны Владимира Зеленского .

Причина его увольнения не называется. Тарасовский занимал должность заместителя главы Службы внешней разведки Украины с 21 января 2022 года. До этого он работал на разных должностях в Службе безопасности Украины, Государственной службе специальной связи и защиты информации Украины, а также в Службе внешней разведки.